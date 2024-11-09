haftanın kitapları

BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK 10 DENEY: İNSAN

(Selçuk Şirin)



Prof. Dr. Selçuk Şirin, psikoloji alanında kült olmuş araştırmalardan yola çıkarak insana bakışınızı değiştirecek yeni bir seriyle okurla buluşuyor. Şirin, Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney serisinin ilk kitabı İnsan’da, doğru bilinen yargıları altüst eden, ön kabulleri yıkan ve insanı gerçekten anlamaya bizi bir adım daha yaklaştıracak bilgilerle dolu bir hazine sunuyor. Şirin, alanında ünlü biliminsanları tarafından yürütülmüş çalışmalara dayanan ve sonuçları beklenmedik biçimde aslında insana dair tüm alanları etkileyen psikolojik/sosyal deneyleri ele alıyor. Kararlarımızı alırken aklımız mı daha öndedir, yoksa duygularımız mı? “İyi” ya da “kötü” biri olacağımız doğuştan mı bellidir, yoksa çevremiz mi bizi şekillendirir? En sıradan insanlar bile bir caniye dönüşebilir mi? “Ahlak”ın kaynağı nedir? Toplum içindeyken olduğumuzdan farklı birine mi dönüşürüz?