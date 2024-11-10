Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un 11'i...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un 11'i...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı.
Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.
Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK, 1 CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak.
Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
KEMEN'İN DURUMU BELİRSİZ
RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor.
Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.
Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
İşte Van Bronckhorst'un muhtemel 11'i:
Mert Günok
Paulista
Masuaku
Uduokhai
Svensson
Musrati
Gedson Fernandes
Rafa Silva
Muçi
Rashica