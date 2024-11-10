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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yarının yıldızları Habertürk'te: Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Yarının yıldızları Habertürk'te: Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu Burak Akan! "Oldukça Renksiz" adıyla solo kariyerini sürdüren, "Gözler Buluşur", "Son Model İnsan" teklileriyle öne çıkan Burak Akan ile müziğe bakışını, "Oldukça Renksiz" projesini ve hayallerini konuştuk.

        Giriş: 10.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:16
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
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        Genç müzisyenlerin kesişim noktası Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yetenekli müzisyen Burak Akan oldu.

        Lise ve üniversite eğitimini konservatuarda gören ve kendi deyimine 'biraz alaylı, biraz profesyonel' olan Burak ile projesi "Oldukça Renksiz"in hikayesini ve Burak'ın müziğe bakış açısını konuştuk.

        Burak 27 yaşında, klasik gitarda ve mikrotonal gitarda adından söz ettiren ve her zaman müziğinde yeni şeyler denemeyi seven bir genç.

        Burak'ın müziğini tanımlamam gerekirse, kendisi gibi samimi diyebilirim. Sözü ve besteyi kendi yapıyor. Aranje de kendisinde. Burak için önemli olan şarkının kendisiyle olan bağı ve bu bağın dünya üzerinde sadece bir kişiyle bile ortaklık kurma ihtimalinin kendisi için yeterli oluşu.

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        "Oldukça Renksiz" adlı müzik projesinin tek ismi olan Burak için kendi müziğini her şeyiyle uğraşarak yapmak konforlu olan yöntem.

        Burak da 15 yaşında konservatuara gitmek istediğinde ailesinden destek gören şanslı çocuklardan. Üslubundaki, yaklaşımındaki o samimi yaklaşım müziğine yansımış. Kendini bir tarz içine sıkıştırmak istemiyor. Sadece ruha dokunan bir şarkı olması yeterli. Burak'ın şarkıları, aslında Burak'ın günlüğü.

        Burak müziğinde iddialı. Türkiye'de yeni bir sound yarattığını belirtiyor ve müziğini ilk defa dinleyen bir insanın ilk tepkisinin, "Hmm, değişikmiş" olduğunu söylüyor. Burak'ın şarkıları, 'demli' şarkılar. Biraz demlenince tadı çıkıyor.

        Hayali ise romantik. İnsanların gece karanlığında, uyumadan önce şarkısını açıp, dinledikten sonra uyuduğu bir müzik inşa etmek. İçten bir genç müzisyenden, içten bir hayal. Oldukça gerçek...

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