Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
Galatasaray tribünleri, Samsunspor maçı öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anısına bir koreografi yaptı.
Giriş: 10.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:42
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Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.
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İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu.
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Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.