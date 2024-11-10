Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI YAYIN
Galatasaray - Samsunspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: RAMS Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
ICARDI VE KAAN FORMA GİYEMİYOR
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, müsabakada forma giyemiyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemiyor.
SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
SÜPER LİG'DE İSTATİSTİKLERDE DE LİDER
Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.
Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.