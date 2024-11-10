Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin 23 puanı bulunuyor. Son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Net Global Sivasspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 10.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:13 facebook

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