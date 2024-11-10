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        Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin 23 puanı bulunuyor. Son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Net Global Sivasspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:13
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

        Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

        Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

        Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Net Global Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde üst üste 4'ten fazla galibiyet aldığı son seriyi Kasım 2008 - Ocak 2009 arasında yakalamıştı.

        JOSE MOURINHO YİNE TRİBÜNDE

        Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta da kulübedeki yerini alamıyor.

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        Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş oluyor.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemiyor.

        FENERBAHÇE İLE SİVASPOR LİGDE 37. RANDEVUDA

        Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geliyor.

        Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 77 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

        İki takım arasında geçen sezonun ikinci devresinde oynanan son lig maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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