Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü

Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında iddiaya göre Mehmet Emin Demir, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı bir süre takip etti.

Demir, Yalaz'a otomobilinin koltuğundayken yaklaşarak tabancayla ateş etti. Ömer Yalaz otomobilinde hareketsiz kalırken, Mehmet Emin Demir ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ömer Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yalaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.