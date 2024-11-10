Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
Galatasaray ve Fenerbahçe tribünleri, Süper Lig'de oynadıkları karşılaşmalar öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anısına bir koreografi yaptı.
RAMS PARK'TA 10 KASIM KOREOGRAFİSİ
Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.
İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu.
Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.
Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.
Öte yandan ayrıca karşılaşma öncesinde Atatürk’ün sevdiği müzikler çalındı.
ÜLKER STADI'NDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.
Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.
Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.
İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.