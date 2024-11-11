Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Bulutlu 17° Ankara Parçalı bulutlu 16° İzmir Güneşli 18° Antalya Güneşli 22° Trabzon Kısmen Güneşli 16° Bursa Bulutlu 14° Adana Güneşli 24° Diyarbakır Kısmen Güneşli 15° Gaziantep Kısmen Güneşli 17° Ağrı Yağmurlu 6° REKLAM Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu İSTANBUL °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. REKLAM A.KARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DENİZLİ °C, 20°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 19°C Parçalı bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 24°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN °C, 23°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

REKLAM ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu ÇANKIRI °C, 18°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KONYA °C, 16°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DÜZCE °C, 16°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. AMASYA °C, 16°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 18°C Parçalı bulutlu REKLAM TOKAT °C, 16°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.