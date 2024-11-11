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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı! - 11 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Bolu, Göller Yöresi, Hatay, Erzurum, Ağrı çevreleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 07:20 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:20
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        Bu iller için yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 17°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Bulutlu 14°

        Adana

        Güneşli 24°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 15°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 17°

        Ağrı

        Yağmurlu
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        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        İSTANBUL °C, 16°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        KOCAELİ °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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        A.KARAHİSAR °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        DENİZLİ °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        HATAY °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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        ANKARA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        KONYA °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        DÜZCE °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

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        TOKAT °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MALATYA °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        VAN °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        DİYARBAKIR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

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