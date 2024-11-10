Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 21 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Başakşehir ise 16 puana ulaştı.

Ligin 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları müsabakaya göre 11'de tek değişiklik yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Cher Ndour'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, Al Musrati'yi oyuna sürdü. REKLAM

AL MUSRATI 8 MAÇ SONRA İLK 11'DE Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı. En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Kemen, Onur Ergün ve Figueiredo'nun yerine ilk 11'de Hamza Güreler, Lima ve Berat Özdemir'e görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi. 15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 45+3. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. İlk yarı golsüz tamamlandı.