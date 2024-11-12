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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil: Kimseye tavsiye etmiyorum - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil: Kimseye tavsiye etmiyorum

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali Erbil, serbest bırakıldıktan sonra bir açıklama yaptı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 08:26 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:06
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        "Kimseye tavsiye etmiyorum"
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        Mehmet Ali Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde 15 şüpheliyle birlikte göz altına alındı.

        İfadesi alınan Mehmet Ali Erbil, akşam saatlerinde ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali Erbil, serbest bırakıldıktan sonra bir açıklama yaptı.

        Mehmet Ali Erbil de adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yasa dışı bahse itibar edilmemesi gerektiğini daha önce çok kez dile getirdiğini söyledi.

        Malta'da, Serdar Ortaçla gittikleri bir restoranın açılışında kendilerini yasa dışı bahisin içine çekmeye çalıştıklarını savunan Mehmet Ali Erbil; "Ben canlı yayında dedim ki 'Ben, hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum' Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. Sanal kumarın bir parçası olmadığım halde yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

        Mehmet Ali Erbil, adliyeden sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrıldı.

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