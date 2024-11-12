Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?

Ali İmran Utku ile Arzu Utku (25) çiftinin, 21 Şubat 2020'de, özel bir hastanede Feramis Emin adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Doğumdan 5 gün sonra rutin kontrol için hastaneye getirilen bebek, sarılık olduğu gerekçesiyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İddiaya göre; verilen mama nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren ve duran kalbi çalıştırılan Feramis Emin, yüzde 99 bedensel engelli oldu. Ailenin savcılığa şikayetinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatırken, konu yargıya taşındı. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada hastane kusurlu bulunmazken, aile Bölge İdare Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulundu.

REKLAM

"MAMA VERMEYİN DEMEMİZE RAĞMEN VERDİLER"

Hastanedeki görevlilere mama verilmemesini söylemelerine rağmen verildiğini iddia eden Ali İmran Utku, şu anda 4 yaşında olan oğlunun sezaryenle sağlıklı doğduğunu belirterek şunları söyledi: "Oğlum, 40 haftalık, yani normal zamanında doğdu. Erken veya özel bir çocuk değildi. Sağlıklı şekilde taburcu ettiler hastaneden. 5'inci gün rutin kontrollerine geldiğimizde, işitme testinden geçti. Normal kontrollerden geçti. Doktor çocukta hafif sarılık olduğunu, kan testleri almamızı istedi. Bu kan testlerinden sonra da çocuğun fototerapi alması gerektiğini, mavi ışık verilmesi gerektiğini söyledi. Biz de annesiyle birlikte katta yatacaklar diye beklerken, 'Yenidoğan yoğun bakıma yatıracağız' dediler. Biz de nedenini sorunca, doktor, 'Ben nöbetçiyim bugün. Hem ben yenidoğan yoğun bakıma yakınım. Gidip, gelmesi kolay olur. Hemen, 2-3 saatte çıkartırız' diyerek, yenidoğan yoğun bakıma yatışını yapmamızı söyledi. Biz de saat 15.30 gibi çocuğun yatışını yaptık. Çocuğumu teslim ederken de kesinlikle mama vermemelerini, çocuğun emdiğini, annesinin sütünün olduğunu belirttik. Yani, 'Kesinlikle mama vermeyin' dedik. Saat 19.00'a kadar çocuğu göremedik. Saat 19.00'daki ziyaret saatinde içeriye girdik. Bebeği, yüzüstü yatar pozisyonda gördük ve kolunda damar yolu vardı ve uyuyordu. Oradaki görevlilere, çocuğun annesini emeceğini söyledik. Onlar da 'Biz mama verdik, gerek yok' dediler. Biz de 'Neden mama verdiniz? Annesini emiyordu. Biz emmesini istiyoruz demiştik' dediğimizde, 'Bize kimse bir şey söylemedi. Biz rutin işimizi yaptık, verdik' dediler."

SARILIK TEDAVİSİ SIRASINDA KALBİ DURMUŞ Saat 22.00'a kadar hastanede çocuklarını beklediklerini belirten Utku, "Bu sırada doktor çıkageldi ve 'Saat 21.40 gibi bebeğin aniden kalbi durdu' dedi. Oğlumun sağlıklı bebek olduğunu belirterek, 'Niye kalbi duruyor?' dedim. Doktor da bana 'Metabolik bir şey olabilir. Şu an için ne olduğu belli değil. Ben adrenalin verip, kalp masajıyla geri getirdim. Şu an başka bir hastaneye sevk için uğraşıyorum. Boşta hastane arıyorum' dedi. 'Neden böyle bir şey oldu? Çocuğun başına bir şey mi geldi?' diye sorduğumuzda, doktor bize herhangi bir sebepten dolayı kaynaklanmadığını, kalbinin aniden durduğunu, kalbin anlık da durabileceğini söyledi. Bizi gece yarısına kadar beklettiler. Bir süre bekledikten sonra, arabamızın olduğunu belirterek, 'Hemen götürelim. Niye bekliyoruz?' dedim. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Kapıda 2 tane özel ambulansları vardı, bekliyordu. Bizi sevk etmediler. Dediler ki, '112'den biz ambulans istedik. Onu bekliyoruz'. Saat 21.40'ta olay olmuş. Yaklaşık 2,5-3 saat bizi orada beklettiler. Tam 3 saat sonra, biz diğer hastaneye sevk olduk" diye konuştu. REKLAM "BOĞULMA NEDENİYLE 10 DAKİKA KALBİ DURMUŞ" Hipotermi makinesi olmadığı gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildiklerini söyleyen Ali İmran Utku, "Bu hastanede, ani kalp durmalarında beyin hasarı alan hastaların vücudunu, aynı sıcaklıkta tutabilmek için hipotermi makinesi yokmuş. Başka bir özel hastanede varmış. O özel hastaneyi ikna edip, oraya gitme çalışmaları süresi ve ambulans olmadığı için bizi 3 saat beklettiler. Oraya gittiğimizde de biz çocuğun boğulduğunu, akciğerine mama kaçtığını, gittiğimiz özel hastanede öğrendik. Oradaki doktor, 'Sizin bebeğiniz boğulmuş. Doktorunuz size anlatmadı mı başına geleni?' dedi. Bize 3 dakika kadar kalbinin durduğunu söylediler. Gittiğimiz hastanede onlara bildirilen 10 dakikaymış. Aslında geçen sürenin net bir zamanı yok. Çocuğu ne zaman buldukları ve kaç dakikadır uğraşıp da kalbinin geri döndürüldüğü şüpheli. 2 epikriz raporu da birbirleriyle çelişkili zaten. O hastanede 40 gün yoğun bakımda yattı. İlk 3 günü komada, 72 saat uyutmayla, hipotermi makinesinde gerçekleşti. 40 günün ardından biz oğlumuzu o hastaneden, 4 cihazla, makineyle ve yüzde 99 engelli olarak çıkardık. Hem beyin hem de fiziksel olarak hasarıyla çıkarttık" ifadelerini kullandı.