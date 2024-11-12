Almanya'da Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Olaf Scholz'un, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Linder'i Maliye Bakanlığı görevinden almasının ardından yaşanan hükümet krizi, erken seçim kararıyla sonuçlandı.

Alman basınına göre SPD, FDP ve üçlü koalisyonun diğer partisi Yeşiller, 23 Şubat'ta erken seçim için anlaşmaya vardı. Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) erken seçim tarihine destek verdi.

CDU/CSU ve SPD liderleri arasında varılan anlaşmaya göre erken genel seçim 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacağı bilgisini veren Deutsche Presse-Agentur ve Handelsblatt'ın ilgili haberleri hem CDU/CSU hem de SPD çevreleri tarafından Berliner Zeitung'a doğrulandı.