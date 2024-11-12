Bitcoin gümüşü solladı

Bitcoin Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve Fed'in faiz indirmesiyle tırmanışını sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto parası bugün 89 bin 956 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. TSİ 12.20 itibarıyla 88 bin 400 dolara gerilese de günlük yükselişi yüzde 8.5'i buldu.

Bitcoin son 1 haftadaki yüzde 28'lik 2024 genelindeki ise yüzde 109'luk yükselişiyle gümüşü geride bırakarak dünyanın en değerli 8. finansal varlığı oldu.

Bitcoin bugün itibarıyla 1 trilyon 762 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Dolaşımdaki, işlem gören gümüşlerin toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 714 milyar dolar oldu.