Bitcoin gümüşü solladı
Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 762 milyar dolara çıktı. Böylece dünyanın en büyük 8. finansal varlığı konumuna çıkan Bitcoin, gümüşü geride bıraktı. Dolar bazında 2024 genelinde Bitcoin yüzde 109 yükselirken, gümüş yüzde 27 değer kazandı
Bitcoin Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve Fed'in faiz indirmesiyle tırmanışını sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto parası bugün 89 bin 956 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. TSİ 12.20 itibarıyla 88 bin 400 dolara gerilese de günlük yükselişi yüzde 8.5'i buldu.
Bitcoin son 1 haftadaki yüzde 28'lik 2024 genelindeki ise yüzde 109'luk yükselişiyle gümüşü geride bırakarak dünyanın en değerli 8. finansal varlığı oldu.
Bitcoin bugün itibarıyla 1 trilyon 762 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Dolaşımdaki, işlem gören gümüşlerin toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 714 milyar dolar oldu.
ALTIN RAKİPSİZ LİDER
Tüm hisse, emtia ve kripto paraların değer karşılaştırmalarına bakıldığında ilk sırayı 17 trilyon 504 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle en geleneksel yatırım aracı altın aldı. Altını 3 trilyon 563 milyar dolarla çip üreticisi NVIDIA ve 3 trilyon 389 milyar dolarlık değerle Apple takip etti.
GÜMÜŞÜN ONS FİYATI BU YIL YÜZDE 27 YÜKSELDİ
Toplam piyasa değeri bnakımından Bitcoin'in gerisine düşse de gümüş de aslında 2024'te yükseliş kaydetti. Gümüşün ons fiyatı bugün itibarıyla 30.2 dolardan işlem görüyor. Dolar bazında gümüş fiyatı 2024 genelinde yüzde 27 yükseldi. Böylece bu yıl yüzde 25.6 değer kazanan altını getiri bakımından geride bıraktı.