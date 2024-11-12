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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: 25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!

        Gaziantep'te, boşanma aşamasında olan bir çocuk annesi, 25 yaşındaki Elif Bal sokak ortasında, 27 yaşındaki eşi Kahraman Bal tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı daha sonra kendi hayatına da son verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:20
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        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
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        Gaziantep'te yaşanan son kadın cinayeti, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi.

        CADDENİN ORTASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı.

        ELİF'İN BAŞINA ATEŞ ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre tartışma sonrası Kahraman Bal, üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal'ın kafasına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

        Elif Bal'ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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