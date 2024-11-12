Gaziantep'te yaşanan son kadın cinayeti, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi.

CADDENİN ORTASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı.

ELİF'İN BAŞINA ATEŞ ETTİ İHA'da yer alan habere göre tartışma sonrası Kahraman Bal, üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal'ın kafasına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.