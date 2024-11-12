Spordaki çifte standart: Rusya'ya başka İsrail'e başka!

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde 28 Kasım’da İsrail’in Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geleceği maç, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak.

TFF’nin açıklamasında “Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak müsabaka” ifadesi ile kararın olası provokasyonların önüne geçmek için alındığı vurgulansa da UEFA’nın farklı tutumları da biliniyor.

3 YILDIR FUTBOL SAHNESİNDE YOK

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik işgal harekatının başlamasından bu yana UEFA ve FIFA, Rusya’ya bir dizi yaptırım uyguluyor. İşgalin başlamasından kısa bir süre sonra Rusya kulüp ve milli takımları FIFA ve UEFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmişti. Euro 2028 ve 2032 futbol şampiyonalarına ev sahipliği başvuruları da reddedilen Rusya, işgalden bu yana uluslararası organizasyonlarda yer almıyor.

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OLİMPİYATLARDA DA YASAKLILAR Bu ambargodan Rusya’nın destekçisi Belarus da nasibini alıyor. Üstelik bu yasaklar sadece futbol ile de sınırlı değil. Geçen yaz Paris’te düzenlenen olimpiyatlarda da Rusya ve Belarus takım sporlarında katılamadı. Bireysel branşlardaki sporcular “bireysel tarafsız sporcu” olarak olimpiyatlara katılabildi ancak ne açılış töreninde yer aldılar ne de madalya kazandıklarında ülkelerinin marşlarını söyleyebildiler. Rus ve Belaruslu sporcular, teniste grand slam gibi büyük organizasyonlarda da “ülkesiz” yarıştı.