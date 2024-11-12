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        Haberler Spor Futbol Spordaki çifte standart: Rusya'ya başka İsrail'e başka! - Futbol Haberleri

        Spordaki çifte standart: Rusya'ya başka İsrail'e başka!

        Ukrayna topraklarının bir kısmını işgal girişiminde bulunan ve halihazırda savaşta olan Rusya, tüm uluslararası spor organizasyonlarından men edilirken, aynı tutum Filistin'de adeta katliama imza atan İsrail'e karşı uygulanmıyor. Filistin topraklarını işgal edip Gazze halkına bomba yağdıran İsrail'in spordan men edilmemesi büyük tepki çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:29
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        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
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        Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde 28 Kasım’da İsrail’in Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geleceği maç, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak.

        TFF’nin açıklamasında “Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak müsabaka” ifadesi ile kararın olası provokasyonların önüne geçmek için alındığı vurgulansa da UEFA’nın farklı tutumları da biliniyor.

        3 YILDIR FUTBOL SAHNESİNDE YOK

        Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik işgal harekatının başlamasından bu yana UEFA ve FIFA, Rusya’ya bir dizi yaptırım uyguluyor. İşgalin başlamasından kısa bir süre sonra Rusya kulüp ve milli takımları FIFA ve UEFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmişti. Euro 2028 ve 2032 futbol şampiyonalarına ev sahipliği başvuruları da reddedilen Rusya, işgalden bu yana uluslararası organizasyonlarda yer almıyor.

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        OLİMPİYATLARDA DA YASAKLILAR

        Bu ambargodan Rusya’nın destekçisi Belarus da nasibini alıyor. Üstelik bu yasaklar sadece futbol ile de sınırlı değil. Geçen yaz Paris’te düzenlenen olimpiyatlarda da Rusya ve Belarus takım sporlarında katılamadı. Bireysel branşlardaki sporcular “bireysel tarafsız sporcu” olarak olimpiyatlara katılabildi ancak ne açılış töreninde yer aldılar ne de madalya kazandıklarında ülkelerinin marşlarını söyleyebildiler. Rus ve Belaruslu sporcular, teniste grand slam gibi büyük organizasyonlarda da “ülkesiz” yarıştı.

        İSRAİL’İN KATLİAMLARINA SESSİZ

        Hal böyle olunca spor kamuoyu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım davasına da konu olan İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarına da bir tavır bekliyor. AA’nın geçen ay derlediği haberine göre İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı. O tarihten bu yana saldırılar kesilmiş değil ve saldırılar sonucunda yıkılan kentlerde halen enkaz altına olan cansız bedenlerden söz ediliyor.

        İnsanlık adına alarm veren bu sayıların IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ve futbolun dünya ve Avrupa’daki patronları FIFA ve UEFA tarafından görmezden gelinmesi çifte standart olarak değerlendiriliyor.

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