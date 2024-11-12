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        Restoran işletmecisi kadına palalı saldırı!

        İstanbul Beyoğlu'nda dehşet anları yaşandı. Olayda bir restoranın işletmecisi İranlı kadın ile çalışanı, tahliye davası açan mülk sahiplerinin kardeşi tarafından palalı saldırıya uğradı. Restoranı basan saldırganın yaşattığı kâbus dakika dakika kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:13
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        Restoran işletmecisi kadına palalı saldırı!
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        Beyoğlu'nda bir restoranı işleten İranlı kadın ve çalışanı tahliye davası açan mülk sahiplerinin kardeşi tarafından yapılan baskınla palalı saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yaralananın olmadığı olayla ilgili saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma ve iş yeri işletme izni olan İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini (27) semtteki bir restoranı, yaklaşık 1 ay önce 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı. Kadın restoranı işletmeyi sürdürürken bir süre sonra kira sözleşmesi yaptığı mülk sahipleri, kadın hakkında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

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        İRANLI KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        Emniyette ifadesi alınan kadın, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı ancak Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Burada kaldığı süre içerisinde kadının akrabaları, restoranı işletmeye devam etti. Bunun üzerine mülk sahipleri kiracının durumundan dolayı tahliye davası açtı. Dava sürerken Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan kadın da yaklaşık 1 ay sonra hakkında açılan soruşturma sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın ardından restoranına geri dönerek tekrardan işletmeye başladı.

        ÇEKPASLA KOVALADI

        Bu durumu haber alan mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E. (50), akşam saatlerinde restoranı bastı. Kadına ve çalışanlara tehditler savuran Erkan E., belinden çıkarttığı palayla saldırmaya başladı. Kadının ve çalışanları dehşeti yaşadığı olayda yaralanan olmazken, saldırgan palayla iş yerine zarar verdi. İş yerindeki çalışanın önce çekpasla kovaladığı ardından da eliyle müdahale ettiği saldırgan dışarıya çıkartıldı. Panik yaşayan müşterilerin koşarak çıktığı restoranda yaşanan o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda ise yaralanan olmadı.

        PALALI SALDIRGAN KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, palalı saldırganı gözaltına aldı. Emniyete götürülen saldırgan Erkan E.’ye ifadesi alınarak “kasten yaralamaya teşebbüs” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan Erkan E.’nin “hakaret” suçundan şikayetçi olduğu kadın da işlemlerinin yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı ancak Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        “MÜŞTERİLERE VE İŞLETMECİYE SALDIRDI”

        Olayla ilgili konuşan kadının avukatı Hakan Akkaya, “Bugün akşam saatlerinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Bu saldırı mülk sahibi ve kiracısı arasındaki meseleden kaynaklanıyor. Mülk sahibi işletmeye gelerek belinde sakladığı satırı çıkartıp müşterilere ve işletmeciye saldırmasıyla olay sonuçlandı. Olayda kimse yaralanmadı ancak mülkte maddi zarar meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle müşterileri işletmeyi terk etti. Olay yerinde bulunan bir kişi tarafından saldırgan etkisiz hale getirildi. Daha sonra olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı. Biz davacı ve şikayetçi olduğumuzu belirttik” dedi.

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