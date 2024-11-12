Yasin Özcan ve Eren Dinkçi A Milli Takım'a çağrıldı!
UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarılırken, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan ile Freiburg'da oynayan Eren Dinkçi aday kadroya dahil edildi.
UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkçi ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Kasımpaşa'nın başarılı savunma oyuncusu oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
YASİN İKİNCİ KEZ A MİLLİ DAVET ALDI
Yasin Özcan ikinci kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Genç futbolcu daha önce A Milliler'in Polonya ile oynadığı hazırlık maçının aday kadrosuna çağrılırken, o karşılaşmada süre alamamıştı.
Alt yaş kategorilerinde Milli Takım ile toplamda 23 maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
BU SEZON TÜM KARŞILAŞMALARDA FORMA GİYDİ
Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki yıldızı Yasin Özcan tüm karşılaşmalarda forma giydi. 12 haftalık süreçte bütün maçlara ilk 11'de başlayan Özcan, sadece 2. haftadaki Hatayspor mücadelesinde 66. dakikada oyundan çıktı. Toplamda 1054 dakika sahada kalan Yasin Özcan, Beşiktaş ve Kayserispor mücadelesinde sarı kart gördü.
KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU
Süper Lig'de geniş kadrosunda toplam 31 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın takım olarak piyasa değeri 29.3 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt) Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Takımının en değerlisi olan Yasin Özcan'ı 3.9 milyon euro'luk değeriyle Antonio Barak takip ediyor.
YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 33. SIRADA
20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 33. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi 5 büyük ligde forma giyen futbolcuları da sollamış durumda. Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery ve Real Madrid forması giyen Endrick bulunuyor.
SÜPER LİG'DE SON 2 SEZONDA 1 MAÇ KAÇIRDI
Kasımpaşa altyapısından yetişerek A takıma yükselen Yasin Özcan 2022/2023 sezonundan beri Paşa'da düzenli olarak forma giyiyor. 2023/2024 sezonundan beri ise ilk 11'de oynayan genç futbolcu son 2 sezonda sadece 1 maç kaçırdı.
Bu sezon 12 haftalık süreçte tüm maçlara 11'de başlayan Yasin Özcan geçtiğimiz sezon ise Lacivert-Beyazlı formayla 37 maça çıktı. Geçtiğimiz sezondan itibaren 49 maçlık süreçte 18 yaşındaki futbolcunun tek kaçırdığı mücadele ise sarı kart cezası nedeniyle oynamadığı Çaykur Rizespor mücadelesi.
Ayrıca 18 yaşındaki futbolcunun kariyerinde hiç kırmızı kartı da bulunmuyor.
EREN DİNKÇİ İLK KEZ DAVET ALDI
Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Eren Dinkçi, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, daha önce 1 kez Türkiye U19 Milli Takımı'nın formasını giymişti.
Eren bu sezon Freiburg formasıyla ligde 9 maça çıkıp 2 asist yaptı.