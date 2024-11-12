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        Haberler Dünya Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        Çin'de bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Çin polisi sürücünün boşanma sürecinde olduğu için ruhsal durumunun iyi olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:58
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        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
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        Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai şehrinde, bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı.

        Yetkililer, 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi.

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        Soyadının Fan olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Çin polisi, sürücünün boşanma aşamasında olduğunu ve ruhsal durumunun iyi olmadığını kaydetti.

        Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

        Çin sosyal medyasında olayla ilgili paylaşımlar sansürlendi.

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