Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai şehrinde, bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yetkililer, 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi.