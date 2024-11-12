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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Kaza yapan TIR şoförünün üzerine sülfirik asit döküldü - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Feci ölüm! Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü

        Balıkesir'de meydana gelen bir kazada dehşet anları yaşandı. Olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki 4 araca çarptı. Sülfürik asit yüklü TIR'ın kabininde sıkışan ve üzerine asit dökülen şoför Oğuzhan Varol ise feci şekilde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:44
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        Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü!
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        Balıkesir'de, park halindeki 4 araca çarpıp devrilen, sülfürik asit yüklü TIR'ın kabininde sıkışan ve üzerine asit dökülen sürücü Oğuzhan Varol (33), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 05.30 sıralarında Dursunbey ilçesinde Kütahya yönüne giden Oğuzhan Varol idaresindeki sülfürik asit yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki şantiyeye girdi. TIR, park halindeki 4 araca çarpıp, devrildi.

        KABİNDE SIKIŞTI, ÜZERİNE ASİT DÖKÜLDÜ

        Sürücü Varol, kabinde sıkıştı, yola sülfürik asit döküldü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerine sülfürik asit dökülen sürücü Varol'un öldüğünü belirledi. Oğuzhan Varol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılıp, Dursunbey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Varol'un, memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Öte yandan TIR’dan dökülen kimyasal madde ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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