Beşiktaş deplasmanda kayıp!
Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 9 puanlık kayıp yaşadı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından Başakşehir deplasmanında da galibiyeti bulamadı.
Kara Kartal böylece son 3 maçından 1 puan çıkarabilirken deplasmandaki kötü gidiş de sürdü.
Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece Samsunspor ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kaldı.
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a ise mağlup oldu.
Beşiktaş bu sonuçlarla deplasmanda toplamda 9 puan kaybetti.
Siyah-beyazlılar iç sahadaki tek puan kaybını ise Kasımpaşa yenilgisiyle yaşarken bu sezon toplamda 12 puan kaybetti.