12 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti
* Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi cezası verilen Mehmet Ali Erbil'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kumar tutkusuyla bilinen Erbil, hayatında kumar oynamadığını söyledi
* Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 762 milyar dolara çıktı. Böylece dünyanın en büyük 8. finansal varlığı konumuna çıkan Bitcoin, gümüşü geride bıraktı
* Almanya medyasına göre Şansölye Olaf Scholz'un başında olduğu üçlü koalisyon, Scholz'un Maliye Bakanı'nı görevden almasının ardından 23 Şubat'ta erken seçim kararı alındığını duyurdu
* UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarılırken, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan ile Freiburg'da oynayan Eren Dinkçi aday kadroya dahil edildi
* Öğretmen seminerleri 11 Kasım Pazartesi günü başladı. Belirlenen videoların 17 Kasım 2024 saat 23:59'a kadar izlenebileceği vurgulandı