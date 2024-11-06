Dünyanın gözü ABD'de... Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönemine çok yakın. ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump 267 delegeye ulaştı. Seçimi önde götüren Trump, yaptığı açıklamada ABD'nin yeni başkanı olduğunu açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Şimdiye kadar gelmiş en büyük politik hareket. Ve şimdi daha da önemli bir noktaya evriliyor bu hareket çünkü göreceksiniz nasıl iyiye evrilecek bu hareket. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz. Tarih yazdık. Başardık buradayız.

"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI OLACAK"

Bu siyasi bir başarı, bu ülkenin şimdiye kadar görmediği bir başarı. 47. Başkanınız olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için mücadele edeceğim. Bu Amerika'nın altın çağı olacak.

ABD'nin yeni başkanı kim olacak? Haberi Görüntüle

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Harika bir duygu bu. Benim yanımda duran insanları Bu yolculuğu benimle birlikte geçirdiğiniz için çok mutluyum. Bu hayatımın en önemli anlarından biri. Amerika bize çok önemli bir görev verdi, daha önemlisi bu görevi geri aldık. Senato'yu yeniden kazandık. Her yerde kazandık, her yerde güçlendik. Buna mega hareket diyoruz.

Sevgilim karım First Lady Melania'ya çok teşekkür ediyorum. Eşim Melania ülkenin en çok satan kitabını yazarı.