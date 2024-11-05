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        Haberler Magazin Mauro Icardi, alyansı attı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, alyansı attı

        Mauro Icardi, kendisini aldatan Wanda Nara ile aralarındaki tüm köprüleri atarak alyansını çıkardı. Nara, canlı yayında sevgilisiyle öpüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:57
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        Icardi , alyansı attı
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        Ve Mauro Icardi, alyansı attı...

        Wanda Nara, açtığı canlı yayında L - Gante ile öpüştü.

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile sunucu - model eşi Wanda Nara ile başlayan ayrılık sürecinde gelinen son noktada, ünlü golcü alyansını attı.

        Wanda Nara'yı takipten çıktı
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        Geçtiğimiz aylarda, Arjantin basınında; Wanda Nara'nın Rapçi L- Gante ile ilişki yaşadığı iddia edildi. O iddia, bir süre sonra Nara ile L - Gante'nin öpüştüğü fotoğraflarla doğrulandı. Icardi, iki çocuğunun olduğu evliliğini kurtarmak için bir hayli uğraştı.

        Alyansını bir an olsun çıkarmadı.

        Sezon bitiminde de ülkesine dönerek bir araya geldiği eşini boşanmaktan vazgeçirmeye uğraştıysa da bunda başarılı olamadı.

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        Geçtiğimiz ay sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen Mauro Icardi, Wanda Nara ile yeniden bir araya geldi.

        Arjantin basınına göre Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı.

        Nara'nın İstanbul'a geleceği yazıldı.

        Ne var ki Wanda Nara, İstanbul'a gelmedi.

        Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın L-Gante ile cadılar bayramı kutlamasında bir araya gelmesi Mauro Icardi için bardağı taşıran son damla, bıçağın kemiğe dayandığı an oldu.

        Wanda Nara ile L- Gante, cadılar bayramı kutlamasında böyle görüntüledi.

        Maudo Icardi, Wanda Nara'nın sosyal medya hesabını takipten çıkarak ilk tepkisini gözler önüne serdi. Nara, buna misilleme olarak L-Gante ve onun kızıyla çektirdiği fotoğrafı yayımladı.

        Mauro Icardi, son antrenmanda alyanssız görüntülendi.

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        Günün sonunda gelinen son nokta; Mauro Icardi'nin antrenmanlarda bile parmağından çıkarmadığı alyansına veda etmesi oldu.

        Mauro Icardi, alyansını antrenmanlarda bile çıkarmıyordu.

        Icardi soluğu Wanda'nın yanında aldı!
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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        #galatasaray
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