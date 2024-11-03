Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı

Son zamanlarda gel-gitli evlilikleriyle dikkat çeken Mauro Icardi ve Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra aralarındaki sorunları aşarak yeniden barışmıştı.

Ancak Icardi ve Wanda Nara'nın bu barışması oldukça kısa sürdü;

Ancak bu gelişmelerin ardından dikkat çekici bir olay yaşandı. Wanda Nara, daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. REKLAM

Nara ve L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Nara’yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Buna karşın Nara, iki kızının babasını hâlâ sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.