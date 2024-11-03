Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı Çorum'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Çorum Valisi Ali Çalgan Habertürk TV'ye açıklamada bulunarak, "Patlamada binada ağır hasar meydana geldi. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır" dedi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Ajanslar Giriş: 03.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL