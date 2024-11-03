Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
Çorum'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Çorum Valisi Ali Çalgan Habertürk TV'ye açıklamada bulunarak, "Patlamada binada ağır hasar meydana geldi. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır" dedi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Çorum'un Osmancık Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında patlama meydana geldi.
Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olay yeri de trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
1 ÖLÜ, 3 AĞIR 16 YARALI
Habertürk TV'ye bağlanan Vali Ali Çalgan, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.
Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 yaralımız olduğunu tespit ettik. 3 yaralının durumu ağır. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.
Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgede çalışmalar sürerken, patlamaya ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.