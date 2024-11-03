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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta! - Galatasaray Haberleri

        Kemerburgaz kararı Okan Buruk'ta!

        Galatasaray'ın yeni antrenman tesisleri Kemerburgaz'da inşaat çalışmalarında sona gelindi. Sarı-kırmızılıların taşınması için karar ise Okan Buruk'a bırakılacak

        Giriş: 03.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:26
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        Galatasaray’da Kemerburgaz’a taşınma takvimi yaklaşıyor.

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        Sezonu yeni tesislerindeki antrenman sahasında açan ancak devamında Florya’ya dönen sarı-kırmızılılar artık gün sayıyor.

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        İki antrenman sahası her şeyiyle biten tesislerde inşaat çalışmaları ise devam ediyor.

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        Futbolcuların konaklayacağı ana binanın içinde yapılması gereken bazı değişiklikler süreci uzattı.

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        Özellikle futbolcuların lüks otel konforunda hissetmesi için yapılan düzenlemelerde de sona gelindi.

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        Galatasaraylı yetkililer, 2025’in ilk günlerinde Kemerburgaz’a geçilmesi için önünde bir engel görmüyor.

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        Diğer yandan taşınma kararı ise Okan Buruk’un onayı olmadan verilmeyecek.

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        Florya’daki aile ortamından memnun olan Buruk, tesislerde tek bir kulüp dışı personel bulunmayana kadar Kemerburgaz’a taşınmaya sıcak bakmıyor.

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