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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi: 500 milyon TL ceza kesildi - İş-Yaşam Haberleri

        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi: 500 milyon TL ceza kesildi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı, 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti, 500 milyon lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:08
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        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
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        AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

        Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliye'nin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu.

        Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

        Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.

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        500 milyon lira ceza

        GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi.

        Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi.

        Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi.

        Denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

        "Denetimlerin sıklığı artacak"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.

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