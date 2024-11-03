Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi: 500 milyon TL ceza kesildi

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliye'nin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı. REKLAM 500 milyon lira ceza GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi. Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi. Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi.