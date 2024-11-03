Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar... Katilin ilk sözleri: Ben öldürdüm
İstanbul'da, kaybolduktan 2 gün sonra öldürüldüğü belirlenen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan polis, kimliğini tespit ettiği kağıt toplayıcısı Mustafa Ören'i kaldığı barakada yakaladı. Katil zanlısının yakalandığında polise ilk olarak "Kız çocuğunu Feriköy Mezarlığı'nda ben öldürdüm. Yerini gösterebilirim" dediği öğrenildi. Küçük Şirin'i üzerinde bulunan eşarbıyla boğarak öldürdüğü tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının cinsel istismarda bulunup bulunmadığı Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
Şişli'de kaybolduktan 2 gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi cinayetinin detayları ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 31 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'ndeki evinden ayrılan küçük Şirin Elmas kayıplara karıştı.
GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Küçük kızın kaybolmasının bildirilmesi üzerine, Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şirin Elmas'ın Savar Sokak'tan bir kağıt toplayıcısı ile birlikte yürürken görüntüleri elde edildi. İncelenen görüntülerde küçük kızın kağıt toplayıcısıyla yaklaşık 800 metre Feriköy Mezarlığı'na doğru birlikte yürüdükleri görüldü.
MEZARLIKTAN YALNIZ ÇIKTI
Küçük kızla birlikte Feriköy Mezarlığı’na giren şüphelinin bir süre sonra mezarlıktan yalnız çıktığı ve Şişli Meydan istikametine gittiği görüldü. Şüphelinin çıkışından sonra küçük kızın bir daha mezarlıktan çıkmadığı tespit edildi. Bunun üzerine hemen kağıt toplayıcısının kim olduğu araştırıldı. Kısa sürede kağıt toplayıcısının bir suç kaydı bulunan 49 yaşındaki Mustafa Örün olduğu tespit edildi.
İLK SÖZLERİ "KIZ ÇOCUĞUNU BEN ÖLDÜRDÜM" OLDU
Şüpheli Mustafa Örün'ün Yayla Mahallesi’nde Özden Sokak'ta bir barakada kaldığı belirlendi. Barakaya giden polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli Mustafa Örün, polise ilk sözleri "Kız çocuğunu Feriköy Mezarlığı'nda ben öldürdüm. İsterseniz yeri gösterebilirim" oldu. Bu bilgi hemen savcılığa bildirildi. Katil zanlısının barakasında arama yapıldıktan sonra, savcının talimatıyla şüpheli Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.
CANSIZ BEDENİNİ GÖSTERDİ
Olayı soruşturan savcının da bizzat mezarlıkta yer aldığı yer gösterme olayında, katil zanlısı öldürdüğü Şirin Elmas’ın cansız bedenini sakladığı yeri gösterdi. Olay yerinde hemen inceleme yapıldı. İncelemenin ardından 2 gündür kayıp olan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Şirin Elmas’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.
OLAY YERİNDE CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI
Mezarlıktaki olay yerinde yer göstermeyle ilgili yapılan çalışmalarda katil zanlısı kan donduran cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı. Katil zanlısı sokakta çek çekçi olarak tabir edilen arabasıyla yürürken küçük kızın peşine takıldığını iddia ederek "Mezarın orada benden 200 TL para istedi. Vermeyince bana küfür etti. Benim de moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum ve iki mezar arasında üzerinden aldığım eşarbıyla boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.
İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen cani sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Çocuğu Kasten Öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının Şirin Elmas'a cinsel saldırıda bulunup bulunmadığı Adlı Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak.