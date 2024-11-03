Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar... Katilin ilk sözleri: Ben öldürdüm

Şişli'de kaybolduktan 2 gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi cinayetinin detayları ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 31 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'ndeki evinden ayrılan küçük Şirin Elmas kayıplara karıştı.

Küçük kızın kaybolmasının bildirilmesi üzerine, Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şirin Elmas'ın Savar Sokak'tan bir kağıt toplayıcısı ile birlikte yürürken görüntüleri elde edildi. İncelenen görüntülerde küçük kızın kağıt toplayıcısıyla yaklaşık 800 metre Feriköy Mezarlığı'na doğru birlikte yürüdükleri görüldü.

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MEZARLIKTAN YALNIZ ÇIKTI

Küçük kızla birlikte Feriköy Mezarlığı’na giren şüphelinin bir süre sonra mezarlıktan yalnız çıktığı ve Şişli Meydan istikametine gittiği görüldü. Şüphelinin çıkışından sonra küçük kızın bir daha mezarlıktan çıkmadığı tespit edildi. Bunun üzerine hemen kağıt toplayıcısının kim olduğu araştırıldı. Kısa sürede kağıt toplayıcısının bir suç kaydı bulunan 49 yaşındaki Mustafa Örün olduğu tespit edildi.

İLK SÖZLERİ "KIZ ÇOCUĞUNU BEN ÖLDÜRDÜM" OLDU

Şüpheli Mustafa Örün'ün Yayla Mahallesi’nde Özden Sokak'ta bir barakada kaldığı belirlendi. Barakaya giden polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli Mustafa Örün, polise ilk sözleri "Kız çocuğunu Feriköy Mezarlığı'nda ben öldürdüm. İsterseniz yeri gösterebilirim" oldu. Bu bilgi hemen savcılığa bildirildi. Katil zanlısının barakasında arama yapıldıktan sonra, savcının talimatıyla şüpheli Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.