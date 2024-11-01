Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Video
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Sinema
        Eğlence
        Sağlık
        TV
        Otomobil
        Anasayfa Video Sağlık RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor

        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor

        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2024 - 16:45 Güncelleme: 01 Kasım 2024 - 16:50

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Genellikle solunum yolu hastalıklarına yol açan RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) en sık bronşiolit ve zatürreye yol açar. RSV, bebekler ve yaşlı kişiler için tehlikeli olabilir. Bu gruplardaki insanları şiddetli RSV'den korumak için aşılar var ve bu aşılar özellikle çocuklarda RSV kaynaklı hastaneye yatışı yüzde 80 oranında azaltır" dedi

        BAKMADAN GEÇME

        Çocuklarda RSV salgınına dikkat!
        Çocuklarda RSV salgınına dikkat!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Prostat kanserinden korunma yolları! Nüfus yaşlandıkça risk artıyor
        Prostat kanserinden korunma yolları! Nüfus yaşlandıkça risk artıyor
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?