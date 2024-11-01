RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Genellikle solunum yolu hastalıklarına yol açan RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) en sık bronşiolit ve zatürreye yol açar. RSV, bebekler ve yaşlı kişiler için tehlikeli olabilir. Bu gruplardaki insanları şiddetli RSV'den korumak için aşılar var ve bu aşılar özellikle çocuklarda RSV kaynaklı hastaneye yatışı yüzde 80 oranında azaltır" dedi