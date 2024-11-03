Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

AA'da yer alan habere göre Fahriye Asena Eskikanber (25), çalıştığı pastaneye gelen erkek arkadaşı M.K.D. (29) tarafından tabancayla vuruldu. M.K.D, daha sonra aynı silahla başına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eskikanber'in hayatını kaybettiğini, M.K.D'nin ise yaralı olduğunu belirledi.

Durumu ağır olan M.K.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eskikanber'in cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.