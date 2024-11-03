Oyun tarihini şekillendirdiler: 90'lı yıllarda bilgisayar oyunlarına başlayanlar için nostaljik bir yolculuk!

1990’lı yıllar, PC oyun dünyasında çığır açan gelişmelere sahne oldu. Bu dönemin oyunları, oyuncuların hayal gücünü harekete geçirirken, onları farklı dünyalara taşıdı. 90’lar, bilgisayar oyunlarının zirveye ulaştığı ve birçok klasik oyunun doğduğu dönem olarak hatırlanıyor. İşte o oyunlar!