Yarının yıldızları Habertürk'te: Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta ruhu dinlendiren bir sesi; Eda Suluki'yi konuk etti.

Eda 22 yaşında, Başkent Üniversitesi Caz Bölümü'nde öğrenimini sürdüren bir konservatuar öğrencisi. Aynı zamanda yıllardır kendi müziğini yapan, kendi hikayesini anlatan genç bir müzisyen.

Biraz melankolik, biraz bardağın boş tarafını üretiminin enerjisine dönüştüren Eda Suluki için önemli olan şey iç dünyasının onu yönlendirdiği alandan çıkardığı sözler ve tınılar.

Alternatif bir tarzda şekillendirdiği müziği, caz eğitiminden aldığı temiz vokaliyle birleşerek, dinleyicide derin bir etki bırakıyor. Hatta Eda'nın müziği artık tınısından anlaşılan bir karaktere sahip. Şarkının Eda'ya ait olduğunu ilk saniyelerinden duyarak anlayabilmek harika bir başarı.

REKLAM

Hayatın içinde sürüklenme ve hem bireysel, hem de ülkenin bize dayattığı onlarca gündemin içinde kaybolma hissine kapıldığımda, bir köşede soluklanmak istediğimde durağım Eda'nın sesi olabilir. Size de tavsiye ederim.

Burası Türkiye. "Meşhur" olmak için bunu istemek gerekmiyor. Eda kendi yolunda yürüyor, belki bir sabah uyandığında bir şarkısı milyonlarca dinlenir. Belki bir gün Eda'yı New York Times meydanında dev bir ekranda görürüz. Ve bir şarkısını daha keyifle dinleriz.