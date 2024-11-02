Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki seçim yarışında ünlülerin payı: Beyonce mi kazanacak, Mel Gibson mı?
Beyonce mi kazanacak, Mel Gibson mı? LeBron James mi, Mike Tyson mı? Bill Gates mi, Elon Musk mı? Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki yarış aslında ünlü destekçilerini de yarışın içine soktu. Ünlülerin başkanlık seçimindeki tutumu, Gisele Bündchen ile podyumlarda bebek heyecanı, Rihanna ile çocuklu tanıtım, Channing Tatum ve Zoe Kravitz'in fotoğraflarda kalan mutluluğu ve daha fazlası... İşte haftanın renkli haberleri...
ABD'nin yeni başkanını seçmesine sadece üç gün kaldı. 5 Kasım'da oy verme işlemi son bulurken, 6 Kasım sabahı yeni başkanın adını öğreneceğiz. Yarış, eski ABD Başkanı Donald Trump ve şimdiki Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında başa baş gidiyor.
Her şey sonucu etkileyebilir. Ve tabii etki gücü yüksek ünlü isimlerin kimi desteklediği de...
Bugüne dek dünya çapında tanınan pek çok isim, Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Aralarında kimler yok ki...
Sondan başlayalım...
NBA efsanesi LeBron James, dün tarafını belli ederken, "Çocuklarımı, ailemi ve onların nasıl büyüyeceğini düşündüğümde seçimim netleşiyor. Kamala Harris'e oy verin!" dedi.
Jennifer Lopez, Harris'in mitingine katılarak kürsüden "Oyunuz sizin gücünüzdür" diyerek Latin seçmenlere oy kullanma çağrısı yaptı.
Geçen hafta Beyonce, miting kürsüsünden Harris'e oy istedi.
'Yenilmezler' (Avengers) serisi oyuncuları Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Danai Gurira ve Paul Bettany ortak bir video yayınıyla Denokrat olduklarını ilan etti.
Uzun yıllar Cumhuriyetçi parti üyesi olarak California valiliği yapan oyuncu Arnold Schwarzenegger, tarafını bu seçimde değiştirdiğini açıklayarak Kamala Harris'e oy istedi.
Harris'e destek isteyen en etkili isimlerden biri de Taylor Swift oldu. Harris ile Donald Trump'ın TV'de ekrana gelen düellosunu seyrettikten sonra tarafını açıklamayı tercih etti ve "Bu ülkede kaosla değil, sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum" dedi.
Ünlü rapçi 50 Cent, mitingine katılarak kendisine desteğini açıklaması karşılığında Trump'ın 3 milyon dolar teklif ettiğini ama reddettiğini duyurdu. Tuttuğu taraf, Harris'indi.
Jessica Alba, Cardi B, Bad Bunny, Ricky Martin, Eminem, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Neil Young, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway, Spike Lee, Steven Spielberg gibi ekranlardan tanıdığımız pek çok isim, Harris'in yakında yer aldığını açıkladı.
En tanınmış milyarderler Bill Gates, Mark Cuban, Michael Bloomberg de Harris'e oy vereceği bilinen isimler oldu.
Donald Trump'ın etrafı da bazı ünlü isimler tarafından çevrildi elbette. Ama kabul edelim, Harris kadar devler ligi olduğunu söyleyemeyiz bu destekçilerin.
Eski profesyonel güreşçi ve oyuncu Hulk Hogan, bu hafta Trump'ın mitinginde kürsüde renkli bir şovla desteğini açıkladı. 1980'li yıllardan beri yaptığı rutin gömleğini yırtma hareketini yaptı. Ancak Hogan'ın her zamankinden farklı olarak gömleğini yırtma hareketinde zorlanması sosyal medyada alay konusu oldu. Gömleğinin altından Donald Trump yazılı atleti çıkan Hulk Hogan, "Gömleğini yırtmakta zorlanan yaşlı bir Hulk Hogan, Trump kampanyası için mükemmel bir metafor" şeklinde yorumlara yol açtı. Peki, diğer trump destekçileri kimler oldu?
Mel Gibson, Dennis Quaid, Jon Voight (Angelina Jolie'nin babası), Rosanne Barr ve Zachary Levi, en tanınan Trump destekçilerinin başında geliyor.
Müzisyenler Amber Rose, Azealia Banks; efsanevi boksör Mike Tyson; eski NBA yıldızı Magic Johnson; milyarder girişimci Elon Musk da seçimi Trump'ın kazanmasını isteyenler olarak öne çıktı.
Beyonce mi kazanacak, Mel Gibson mı?
LeBron James mi kazanacak, Mike Tyson mı?
Bill Gates mi kazanacak, Elon Musk mı?
Böyle çok daha heyecanlı oldu...
PODYUMA YENİ BEBEK
Haftanın yeni bebek haberi, Brezilyalı ünlü model Gisele Bündchen'den geldi. Amerikan futbolcusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bündchen, bir yıldır birlikte olduğu jiu-jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamile. 44 yaşındaki modelin Brady ile evliliğinden biri 14, diğer 11 yaşında iki çocuğu daha var.
Hamilelik haberinin ardından ilk göbekli fotoğrafı, pilates dersi çıkışında çekildi Bündchen'in.
EN TATLI TANITIM
Haftanın en 'tatlı' haberi, Rihanna cephesinden. 'Riri' lakaplı Barbadoslu şarkıcı, bir ve iki yaşlarındaki oğullarıyla kamera karşısına geçti.
Daha önce de kendi iç çamaşırı markası için poz vermekten çekinmeyen şarkıcı, pijama koleksiyonunu oğulları RZA ve Riot ile tanıttı. Üçü de bir örnek giyinmişti Rihanna ve çocukları...
2018'de kurduğu markasını üç yıl içinde 1 milyar doların üzerinde bir değere ulaştıran Rihanna, 1,4 milyar dolarlık kişisel servetiyle de en zengin kadın müzisyenler listesinde Taylor Swift'in arkasından geliyor. Bir süredir müzik alanında üretim yapmasa da iç çamaşırı ve kozmetik markasının başarısını büyütmeye devam ediyor.
MUTLULUK FOTOĞRAFLARDA KALDI
Nişanlı çift Channing Tatum ve Zoe Kravitz, birbirine çok yakışan bir Hollywood çifti olmuştu. Ancak ne yazık ki mutlulukları uzun sürmedi. Üç yıldır birlikte olan ve bir yıl önce nişanlanan ikili, evlilik planı yaparken ilişkisini noktaladı.
Tatum, oyunculuğun yanı sıra ilk yönetmenlik denemesini 'Gözlerini Kırp' (Blink Twice) filminde yapan Kravitz'in yönettiği filmde rol aldıktan sonra ilişkileri başlamıştı.
Çiftin birlikte son fotoğrafı, Channing Tatum'un 3 Eylül'deki paylaşımında görüldü. Bu, Zoe Kravitz, Tatum'un kucağında uyurken çekilen bir fotoğraftı. Şimdi bu mutluluk, fotoğraflarda kaldı.
SALMA'YA BUNU YAPAN HAYAT...
Kişisel serveti 34,8 milyar dolar olan iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek, eşiyle bütçelerini ayırdıklarını söylerken, üzerinde para kazanma baskısı hissettiğini itiraf etti.
Meksika doğumlu oyuncu, 200 milyon dolarlık servetine rağmen para kazanma baskısı yaşadığını anlattı.
"Hayatımın ve kendimin birçok yönünü destekliyorum. Belli bir miktar para kazanma baskısı var ve bunu seviyorum. Artık karar verdim, daha fazla kazanmak istiyorum" diyen oyuncu, eşiyle aralarında varlıkları bölen bir evlilik öncesi anlaşması olmadığını belirtti.