Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki seçim yarışında ünlülerin payı: Beyonce mi kazanacak, Mel Gibson mı?

EN TATLI TANITIM

Haftanın en 'tatlı' haberi, Rihanna cephesinden. 'Riri' lakaplı Barbadoslu şarkıcı, bir ve iki yaşlarındaki oğullarıyla kamera karşısına geçti.

Daha önce de kendi iç çamaşırı markası için poz vermekten çekinmeyen şarkıcı, pijama koleksiyonunu oğulları RZA ve Riot ile tanıttı. Üçü de bir örnek giyinmişti Rihanna ve çocukları...

2018'de kurduğu markasını üç yıl içinde 1 milyar doların üzerinde bir değere ulaştıran Rihanna, 1,4 milyar dolarlık kişisel servetiyle de en zengin kadın müzisyenler listesinde Taylor Swift'in arkasından geliyor. Bir süredir müzik alanında üretim yapmasa da iç çamaşırı ve kozmetik markasının başarısını büyütmeye devam ediyor.