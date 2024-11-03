Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yazar yorumları

"TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLAMAZ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş kötüye gidiyor, alanlar geniş, bağlantılar kopuk. Tempo yok. Pres yok. Bu maçta futbol adına her şey olumsuz. Kolektif oyunun her geçen hafta daha geriye gittiği aşikar. Saha kenarında bu kadar beyefendi bir teknik adamla Türkiye’de başarılı olmak çok zor. Bu kadar kötü bir ilk yarının ardından ikinci yarı bir takım hiç silkinmiyorsa teknik direktör takımı ateşleyecek hiçbir kıvılcım yakmamıştır. Zaten saha içinde lider bir oyuncu da yok ve giderek geriye giden bir takım var." [Hürriyet]