Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yazar yorumları
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan galip gelirken, Beşiktaş derbinin ardından bu hafta da puan alamadı. Spor yazarları, bu mücadeleyi değerlendirdi.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kasımpaşa yenilgisini değerlendirdi.
"TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLAMAZ"
Güntekin Onay: "Beşiktaş kötüye gidiyor, alanlar geniş, bağlantılar kopuk. Tempo yok. Pres yok. Bu maçta futbol adına her şey olumsuz. Kolektif oyunun her geçen hafta daha geriye gittiği aşikar. Saha kenarında bu kadar beyefendi bir teknik adamla Türkiye’de başarılı olmak çok zor. Bu kadar kötü bir ilk yarının ardından ikinci yarı bir takım hiç silkinmiyorsa teknik direktör takımı ateşleyecek hiçbir kıvılcım yakmamıştır. Zaten saha içinde lider bir oyuncu da yok ve giderek geriye giden bir takım var." [Hürriyet]
"BÖYLE OYUN KURAMAZ"
Uğur Meleke: "Beşiktaş ne zaman biraz presle karşılaşsa yanıt veremiyor. Eyüpspor maçında prese yanıt verememesine rağmen kazanmıştı. Ajax benzer bir presle faturayı kesti. Bu maçta da Kasımpaşa hemen her önde bastığında kırıldı siyah beyazlılar. Paulista’sız Beşiktaş’ın savunma hattı öne çıkamadığı gibi, oyun da kuramıyor. Bu maçta Uduokhai ve Mert Günok’un sürekli uzun vurduğuna şahit olduk. Büyük takım sürekli uzun vurarak oyun kurmaz. Kuramaz." [Sabah]
"DÜNYANIN EN KÖTÜ TEKNİK ADAMI"
Turgay Demir: "Lafı, evelemeden, gevelemeden söylüyorum; Hasan Arat, Gio ile devam ederse Çebi'den daha kötü şekilde gidecek gibi geliyor bana… Dünyanın en kötü teknik adamı, elindeki kadronun gerçeklerine göre hareket etmek varken, kafasının dikine gidip yanlışta ısrar edendir. Giovanni tam olarak böyle." [Fotomaç]
"KASIMPAŞA ŞAŞIRTMADI"
İbrahim Yıldız: Geçen hafta sahasında Samsunspor’a farklı yenilen Kasımpaşa’nın Beşiktaş karşısında işinin zor olduğunu söyleyenler çoğunluktaydı. Oysa, Kasımpaşa’yı iyi analiz edenler alınan sonucun doğal olduğunu düşünürken hiç de yanılmadılar. Bunun nedeni, lacivert-beyazlıların açık futbol oynayan ya da futbol oynamak isteyen takımlara karşı daha iyi bir oyun oynadıklarını biliyorlar. Kasımpaşa kapanan takımlara, katı savunma yapanlara karşı sorun yaşıyor. Kilidi açmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle sahasındaki maçlarda beklenmedik skorlar alıyorlar. Şunu çok net olarak söylemekte yarar var. Kasımpaşa Süper Lig’de en iyi futbol oynayan takımlardan birisi. Hatta ilk 3 takım arasında. İlerleyen haftalarda hak ettiği üst sıralardaki yerini alacağından hiç şüphe yok. [Habertürk]
"TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"
Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş için tehlike çanları çalıyor. Bundan sonra takımın başarısı için acil önlemler alınması gerekir. Beşiktaş böyle futbol oynayamaz. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor." [Takvim]