Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla Marmaris'te boşanma aşamasındaki eşini vahşice katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 31 Ekim'de saat 07.30 sıralarında Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi.

Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vurup sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, hayatını kaybetti.

REKLAM

22 KASIM'DA BOŞANMA DURUŞMALARI VARDI

Olayın ardından polis merkezine giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi.