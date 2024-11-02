Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele lacivert-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golünü 45+3. dakikada Ernest Muçi kaydederken; Kasımpaşa bu gole 54'te Claudio Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88'de Mamadou Fall ile karşılık verdi. Ayrıca Kasımpaşa'da 90+2. dakikada Nuno Da Costa direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 20 puanda kaldı. Son 3 maçta 2. galibiyetini alan Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.

Ligin 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

ONUR BULUT İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi. Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.