Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım geriden gelerek 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele lacivert-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın golünü 45+3. dakikada Ernest Muçi kaydederken; Kasımpaşa bu gole 54'te Claudio Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88'de Mamadou Fall ile karşılık verdi. Ayrıca Kasımpaşa'da 90+2. dakikada Nuno Da Costa direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 20 puanda kaldı. Son 3 maçta 2. galibiyetini alan Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.
Ligin 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK!
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
KALE MERT GÜNOK'A EMANET
Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.
ONUR BULUT İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi. Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.
TFF'Yİ SESSİZ PROTESTO
Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti. Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi.
Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu. Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Rafa Silva’nın pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp kaleci Andreas Gianniotis’de kaldı.
22. dakikada Arthur Masuaku kullandığı hatalı taç atışında topu önünde Nuno da Costa, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
34. dakikada sağ taraftan Claudio Winck’in yerden içeri çevirdiği topu Emirhan Topçu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topa Haris Hajradinovic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
41. dakikada kendi yarı alanından sol çaprazdan ceza sahasına giren Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.
GOL! 45+3. dakikada sol taraftan Arthur Masuaku'nun ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. 1-0
GOL! 54. dakikada sağ kanatta Mamadou Fall’ın topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Claudio Winck, sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Nuno da Costa’nın pasında penaltı noktası üzerinde Antonin Barak'ın vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.
65. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva’nın pasında sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un içeri çevirdiği pozisyonda penaltı noktası sağından Cher Ndour’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan sekip kornere çıktı.
GOL! 70. dakikada Arthur Masuaku’nun kaptırdığı topta araya giren Mamadou Fall, sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Onur Bulut kafa vuruşunu yapamadı ve meşin yuvarlak Aytaç Kara’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’un solundan ağlara gitti. 1-2
GOL! 88. dakikada Josip Brekalo’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Claudio Winck ceza sahasına girip yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası sağında Mamadou Fall’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3
90+2. dakikada Beşiktaş savunmadan çıkarken Nuno da Costa’nın müdahalesiyle Felix Uduokhai yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ikinci sarı karttan Costa’ya kırmızı kart gösterdi.