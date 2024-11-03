Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü - Güncel haberler

        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü

        Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 01:57 Güncelleme: 03.11.2024 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muhammet Yıldırım (30) yönetimindeki otomobil, Muratpaşa Mahallesi eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane bahçesine düştü.

        Kaza anında kaldırıma çarpan aracın altından kıvılcım çıktı, bahçeye düşen aracın motor kısmının alev aldığı görüldü.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç hastanede kurtarılamadı.

        Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Erzurum
        #erzurum haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları