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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!

        İstanbul'da, 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki M.Ö. ile mezarlığa girdiğini tespit etti. M.Ö. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:26
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        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
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        İstanbul Şişli'de, 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

        FERİKÖY MEZARLIĞINDA ARAMA YAPILDI

        Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

        ŞİRİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu.

        KAĞIT TOPLAYICISI İLE KAMERAYA YANSIDI

        Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti.

        ZANLININ SORGUSU SÜRÜYOR

        M.Ö. gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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