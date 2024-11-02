Beşiktaş'ta büyük üzüntü!

Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.