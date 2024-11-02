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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta büyük üzüntü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta, futbolcular bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.11.2024 - 22:32 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:36
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        Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.

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        Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.

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        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54’üncü dakikada Claudio Winck, 70’inci dakikada Aytaç Kara ile 88’inci dakikada Mamadou Fall kaydetti. Siyah-beyazlıların maçtaki tek golü 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi.

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        Öte yandan konuk ekipte Nuno da Costa 90+2’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kasımpaşa bu sonuçla 14 puana yükseldi. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

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        Hakem Zorbay Küçük'ün bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı oyuncular büyük üzüntü yaşadı.

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        Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada puan farkını eritmek isteyen Kara Kartal, sahasında kaybederek büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

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