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        Haberler Gündem Samsun'da otomobilini ateşe vermek isteyince gözaltına alındı, serbest kalınca ikinci denemesinde yaktı

        Samsun'da otomobilini ateşe vermek isteyince gözaltına alındı, serbest kalınca ikinci denemesinde yaktı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde akıl almaz bir hadise yaşandı. Tekkeköy'de bir vatandaş önce otomobilini ateşe vermek isteyince gözaltına alındı, serbest kalınca ikinci denemesinde yakınca tekrar gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:53 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:54
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        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
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        Samsun’un Tekkeköy ilçesinde otomobilini yakmaya çalışan alkollü M.A., esnaf tarafından engellendi. M.A. gözaltına alınıp, emniyete götürüldüğü sırada ise polis aracının camını kırdı.

        GÖZALTINA ALINDI

        İşlemlerinin ardından serbest bırakılan M.A., yanıcı madde döktüğü otomobili bu kez ateşe verdi. M.A., yeniden gözaltına alındı.

        Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Sitesi’nde, saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, M.A. içki içip, otomobilini mazot dökerek yakmaya çalıştı.

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        SERBEST BIRAKILDI

        Çevredeki esnaf, M.A.’nın otomobilini yakmasını engelleyip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşlemleri için emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirilen M.A., seyir halindeyken aracın nezarethane kısmının camını kırdı. M.A., hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        M.A., saat 17.00 sıralarında ise Kutlukent Bulvarı’nda üzerine yanıcı madde döktüğü otomobilini bu kez ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Şüpheli ise savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

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        #Samsun
        #Tekkeköy
        #haberler
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