Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Baba G.Ş., cezaevinde hayatına son verdi
Tekirdağ'da, yürek yakan olay Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.
BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.
CEZAEVİNDE ÖLDÜ
Baba G.Ş., cezaevinde intihar ederek hayatına son verdi.