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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların darp edildiği iddiasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyaya yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:53
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        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
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        Ankara Sincan'da, dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların bir eğitmen tarafından darp edildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı.

        EĞİTMEN ÇOCUKLARI DARP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, eğitmenin çocuklara tokat attığı görüldü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler sonrası soruşturma başlattı.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Başsavcılığın, sosyal medyada yer alan çocukların darp edildiği yönündeki video ve haberler üzerine resen başlattığı soruşturma sürüyor.

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