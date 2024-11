2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 2024’TE VERENLER OCAK AYINDA EMEKLİLERE YAPILACAK ZAMDAN YARARLANACAK MI?

Emeklilik dilekçesini 31.12.2024 tarihinde verdiğimizde 2025 ocak ayında emeklilere uygulanacak zamdan yararlanacak mıyız? Ocak ayı zammından yararlanmak için emekli aylığının 2024 yılı içerisinde bağlanması gerekli mi? (Güvenç B.)

Kamu işçisiyim. Ocak ayında emekli olmayı planlıyorum. E – Devlet’te şu an ek ödemeyle 22.000 TL civarı maaş görünüyor. Ocak ayının 13’ünde emekli olduğumda maaşım 22.000 TL + ocak ayı zammı mı olur? (İhsan C.)

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verenlere 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlanacak. 2024 yılı enflasyonu orta vadeli programda öngörüldüğü gibi yüzde 41,5 oranında gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 13,45 oranında zam yapılacak. Dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermiş olan emekliler de bu zamdan yararlanacaklar. E-Devlet’te şu an görünen tutarların üzerine ocak ayındaki zam eklenerek emekli aylıkları bağlanacak.

Merak edenler açısından bir başka hususun daha altını çizmek istiyorum. Emeklilik dilekçesini 1 Ocak 20225 (kamu işçileri için 15 Ocak 2025) ve sonrasında verenler de ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zamdan yararlanacaklar. Ancak onların şu an e-Devlet’te görünen emekli aylığı önce ocak ayında yeni katsayı üzerinden hesaplanacak. Hesaplanan yeni tutara ocak ayı zammı uygulanacak. Örneğin İhsan Bey emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2025 yerine 15 Ocak 2025 tarihinde verirse şu an 22.000 TL görünen emekli aylığı ocak ayında 16.667 TL’ye düşecek. Bunun üzerine yüzde 13,45 oranında ocak ayı zammı uygulandığında ilk emekli aylığı 18.908 TL olacak. Dilekçeyi 14 Ocak’ta verdiğinde bağlanacak ilk emekli aylığının 24.959 TL olduğunu dikkate alırsak, ayda 6.051 TL fark ortaya çıkacak.

Ben de kafası karışık olan EYT’li çalışanlardanım. Şu an e-Devlet’te görünen emekli maaşım 46 bin TL. Yani düzenleme olmazsa %30’luk kayıp ile 32.200’e düşecek. Aylık 13.800 TL’lik kayıp olacak. Benimle aynı durumda olan, büyük şirketlerde çalışan birçok kişi var. Biz de bu kaybı yaşamamak için aralık ayının sonunda emekli olmayı planlıyoruz. 44 yaşında biri olarak soruyorum:

İkinci sorum da şu, 120 bin TL’nin üzerinde brüt yatan maaşımdan dolayı her ay hesaplanan emekli maaşım 300 TL civarında artıyor. 2025’e gelindiğinde bu rakamlar emekli aylığı hesaplamalarıma nasıl yansıyacak? (Bilal A.)

Devletin yasa değişikliği yaparak bana vermediğini ben zaten aralık ayında dilekçe verirsem alacağım. Şirket çalıştırırsa en az on yıl daha çalışacağım. Merak ediyorum, neden devlet yıllarca bana erkenden emekli aylığı vermeyi göze alıyor da farkı giderici düzenleme yapmıyor? Sadece beni 54 yaşına kadar sistemde tutsa bugünkü parayla 5.520.000 TL devletin kasasında kalacak. Kısa vadede ise binlerce kişi zaten emekli olup bütçeye ek yük getirecek.

Emekliliğe 2025, 2026 yılı gibi yakın zamanda hak kazanacak kişiler emekli aylıklarının ocak ayında düştüğünü görünce seslerini yükseltmeye başlayacaklardır. Öyle zannediyorum ki, siyaset kurumu bu sesleri duymazdan gelemeyecek. Emekli aylığındaki düşüşü önlemek için gelecek yıl bir düzenleme yapılmak zorunda kalınırsa sizin gibi erken emekli olan yüz binlerce kişiden kaynaklı emekli aylığı yükü de devletin üzerine kalacak.

Diğer sorunuza gelince… Şu an 46.000 TL olan emekli aylığınız önce ocak ayında yaklaşık 34.850 TL’ye düşer. Brüt ücretiniz gelecek yıl ortalama yüzde 25 oranında arttı diyelim. Ocak ayı itibarıyla 34.850 TL olan emekli aylığınız her ay 370 TL dolayında artar. Şu an 46.000 TL olan emekli aylığı ise zamla birlikte ocak ayında 52.200 TL olur. Emekli olmayıp çalışmaya devam ettiğiniz takdirde ocak ayındaki seviyeye ancak en erken 5 yıl çalıştıktan sonra gelirsiniz.