Dizi oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlıktan yakalandı İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 02.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:07 facebook

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