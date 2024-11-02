Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, ligin iddialı ekiplerinden Kasımpaşa'yı 11. hafta mücadelesinde bu akşam konuk edecek. Geçtiğimiz hafta dev derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup edeerek hem moral bulmak hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Lacivert-beyazlılar ise güçlü rakibini devirip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi Giovanni van Bronckhorst'un sahaya süreceği kadro merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.
KASIMPAŞA 5 KEZ BERABERE!
Kasımpaşa, Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 10. haftayı 11 puanla 10. basamakta tamamladı.
ÜÇ OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
HEDEF İÇ SAHADA 5'TE 5!
Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.
SON 2 MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI
Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.
43. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.
Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Ersin
Svensson
Uduokhai
Emirhan
Masuaku
Ndour
Gedson
Muçi (Joao Mario)
Rafa Silva
Semih