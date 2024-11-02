Olimpos'un yüzyıllardır sönmeyen ateşi: Yanartaş

Hem yürüyüş yapma hem de bölgedeki Arbutus cinsinden sandal, zeytin, menengiç, sedir, funda, keçiboynuzu, katran başta olmak üzere farklı tür ağaç ve bitkileri inceleyebilen ziyaretçilerden Ramiz Acar, eşiyle tatil için Sinop'tan geldiklerini, Yanartaş'ın sönmeyen ateşini görünce şaşırdıklarını söyledi.