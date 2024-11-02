Merter Altınseren, İstanbul’un kaosundan ve gürültüsünden sıkılarak yaklaşık 2 yıl önce Muğla’nın Fethiye ilçesinde İnlice mahallesinde bulunan şirin bir köy evine taşındı. Evin kirasını ilk sene peşin ödedi. Bir sene boyunca doğanın, sessizliğin ve huzurun tadını çıkardı.

Ev sahibinin kiraya talep ettiği zam oranı ise onun rahatını bozdu. Evsahibi Hüseyin G. iddiaya göre kiraya yüzde 400 zam yapılmasını ve yine kiranın yıllık olarak toplu ödenmesini istedi. Altınseren çifti talebi kabul etmeyince de işler sarpa sardı.

REKLAM

İddiaya göre ev sahibi kiracıyı caydırmak için eve giden araç yolunu kapattı ve kiracısının bahçesine idrarını yapmaya başladı. Ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı. İki taraf da mahkemelik oldu.