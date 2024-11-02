Geri dönüşlerin Paşa'sı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, lacivert-beyazlılar ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Maçın ikinci bölümünde 54. dakikada Claudio Winck, 70. dakikada Aytaç Kara, 88. dakikada Mamadou Fall ile ağları havalandıran konuk ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bu deplasmanda ilk yarısını geride kapattığı bir maçı kazandı (23 maç)

Bu sonuçla Kasımpaşa, Beşiktaş'a bu sezon evindeki ilk yenilgiyi tattırdı.

SAMİ UĞURLU TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

GALATASARAY'A DA AYNI TARİFE

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk olan Kasımpaşa, yine aynı tarifeyi uygulamıştı. Sarı-kırmızılıların evinde oynanan maçta ilk yarıyı 3-0 geride kapatan lacivert-beyazlı ekip, yine geri dönmüştü.

44. dakikada Mamadou Fall, 83'te Haris Hajradinovic (p) ve 90+5'te Nuno da Costa'nın golleriyle skoru 3-3'e getiren Kasımpaşa, 3-0 geriye düştüğü maçtan 1 puanla ayrılmıştı.