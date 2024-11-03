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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'de motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı; kaza anı kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı; kaza anı kamerada

        Arnavutköy'de 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Samet A. hayatını kaybederken, Yusuf S. ve Furkan İ. ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 01:00 Güncelleme: 03.11.2024 - 01:00
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        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre Samet A., motosiklet ile Hadımköy istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Yusuf S. idaresindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

        Kaza sonrası iki motosikletin sürücüsü ile Yusuf S.'nin motosikletinde yolcu olarak bulunan Furkan İ. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Samet A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken iki yaralının ise sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

        Görüntülerde, iki motosikletin hızla ilerlediği ve yerde metrelerce savrulduğu görülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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